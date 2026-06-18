Elina Svitolina 2 - 0 Eva Lys: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la alemana Eva Lys por 6-3, 6-2 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 9 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró dos 'breaks', mientras que Eva Lys consiguió uno. Svitolina mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, mientras que Lys lo hizo en dos. En el segundo set, Svitolina volvió a romper el servicio de Lys en dos ocasiones y mantuvo su propio servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-2. Svitolina mostró un sólido desempeño en el saque, con un 62% de primeros servicios y seis aces en total durante el partido.



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