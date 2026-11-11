Elina Svitolina 2 - 1 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group B (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo WTA Finals en Indian Wells, de categoría WTA Finals, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Karolina Muchova por 3-6, 6-2, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró romper el servicio de Svitolina en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-3. Durante el segundo set, Svitolina mejoró su juego y rompió el servicio de Muchova dos veces, asegurando el set con un marcador de 6-2. En el tercer set, Svitolina mantuvo su impulso, rompiendo el servicio de Muchova dos veces más y cerrando el set y el partido con otro 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un porcentaje de primer servicio del 55%, ganando el 62% de los puntos con su servicio. Además, logró 3 aces y cometió 6 dobles faltas. Por otro lado, Karolina Muchova tuvo un porcentaje de primer servicio del 50%, ganando el 51% de los puntos con su servicio, con 4 aces y 8 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



