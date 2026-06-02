Elina Svitolina 1 - 2 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de junio de 2026.





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La tenista ucraniana Marta Kostyuk ha avanzado a las semifinales del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a su compatriota Elina Svitolina por 6-3, 2-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 49 minutos. En el primer set, Marta Kostyuk logró romper el servicio de Elina Svitolina en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-3. En el segundo set, fue Svitolina quien dominó, rompiendo el servicio de Kostyuk dos veces para llevarse el set 6-2. En el tercer y decisivo set, Kostyuk volvió a imponerse, rompiendo el servicio de Svitolina en cuatro ocasiones y asegurando la victoria con un 6-2. En términos de estadísticas de servicio, Marta Kostyuk tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 57% de sus puntos de servicio. Además, logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Elina Svitolina tuvo un porcentaje de primer servicio del 57% y ganó el 52% de sus puntos de servicio, sin conseguir aces y cometiendo 3 dobles faltas.



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