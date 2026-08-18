Emma Navarro 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la también estadounidense Emma Navarro por 7-5, 6-2 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, hubo varios intercambios de 'breaks'. Emma Navarro comenzó manteniendo su servicio, pero Jessica Pegula logró romper el servicio de Navarro en el tercer juego. Navarro respondió con un 'break' en el cuarto juego, igualando el marcador a 2-2. Después de varios juegos mantenidos por ambas, Pegula rompió nuevamente el servicio de Navarro en el undécimo juego y cerró el set 7-5 al mantener su servicio en el siguiente juego. En el segundo set, Jessica Pegula tomó rápidamente el control al romper el servicio de Emma Navarro en el primer juego y consolidar su ventaja con otro 'break' en el tercer juego, llevándose una ventaja de 4-0. Navarro logró mantener su servicio en el quinto juego, pero Pegula rompió nuevamente en el séptimo juego y cerró el set 6-2 al mantener su servicio. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 35% de los puntos con su primer saque y el 15% con el segundo. Además, logró salvar 7 de 10 puntos de 'break' en contra. Por otro lado, Emma Navarro tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 26% de los puntos con su primer saque y el 11% con el segundo, y salvó 9 de 14 puntos de 'break' en contra.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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