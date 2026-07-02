Emma Navarro 2 - 1 Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Emma Navarro ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Oksana Selekhmeteva por 3-6, 6-4, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Oksana Selekhmeteva logró romper el servicio de Emma Navarro en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-3. En el segundo set, Emma Navarro mejoró su juego y consiguió dos quiebres, ganando el set 6-4. Finalmente, en el tercer set, Navarro dominó con dos quiebres adicionales, cerrando el partido con un 6-1. En cuanto a las estadísticas de servicio, Emma Navarro tuvo un porcentaje de primer servicio del 45% y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró salvar 8 de 13 puntos de quiebre en contra. Por su parte, Oksana Selekhmeteva tuvo un porcentaje de primer servicio del 62% y ganó el 56% de los puntos jugados con su servicio, pero no pudo mantener su nivel en los momentos decisivos del partido.



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