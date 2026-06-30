Emma Navarro 2 - 1 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Emma Navarro ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Paula Badosa por 4-6, 6-3, 7-5 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Paula Badosa rompió el servicio de Emma Navarro en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set con un 6-4 a su favor. En el segundo set, Emma Navarro logró un break crucial en el sexto juego, llevándose el set por 6-3. En el tercer set, Badosa comenzó fuerte con un break en el cuarto juego, pero Navarro respondió con dos breaks consecutivos en el noveno y undécimo juegos, asegurando el set y el partido con un 7-5. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 62% para Navarro y 55% para Badosa. Navarro también logró 6 aces y cometió 4 dobles faltas, mientras que Badosa realizó 10 aces y 7 dobles faltas. En total, Navarro ganó 106 puntos, mientras que Badosa ganó 104.



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