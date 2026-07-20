España 1 - 0 Argentina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

España 1 - 0 Argentina: resumen y estadísticas del partido de Final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.

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España se impuso a Argentina este domingo por 1-0 en el New York/New Jersey Stadium, en un partido que se decidió en la prórroga. La selección española dominó el encuentro con una posesión del 65% y un total de 20 remates, en comparación con los 2 de Argentina. El único gol del partido fue anotado por Ferran Torres en el minuto 106, tras una asistencia de Nico Williams. La expulsión de Enzo Fernández en el minuto 90+3 dejó a Argentina con diez hombres, lo que facilitó el dominio español en el tiempo extra. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque español, aprovechando la superioridad numérica para marcar el gol decisivo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente realizó varios cambios estratégicos, incluyendo la entrada de Ferran Torres, quien resultó ser determinante. Por otro lado, Argentina sufrió la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, lo que afectó su capacidad para competir en igualdad de condiciones durante la prórroga. A pesar de las siete tarjetas amarillas recibidas por los jugadores argentinos, el equipo no logró contener el ataque español, que finalmente encontró el camino al gol tras el descanso. Con esta victoria, España avanza a la siguiente ronda del torneo, mientras que Argentina queda eliminada.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA 1 - ARGENTINA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte (Eric Garcia, min.99), Marc Cucurella; Rodri (Martin Zubimendi, min.99), Fabian Ruiz (Pedri, min.62), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.75), Alejandro Baena (Nico Williams, min.75), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min.62).



ARGENTINA: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, min.58), Cristian Romero (Facundo Medina, min.70), Lisandro Martinez (Nicolas Otamendi, min.44), Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone, min.70), Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Nico Gonzalez (Leandro Paredes, min.46); Lionel Messi, Julian Alvarez (Marcos Senesi, min.102).



--GOLES.

1-0, min.106: Ferran Torres (Nico Williams) .

Amarilla al banquillo, a Lionel Scaloni del Argentina en el minuto 105 .





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Nicolas Gallo. por parte de ESPAÑA. Amonestó a Alexis Mac Allister (min.111), Lisandro Martinez (min.41), Leandro Paredes (min.52), Enzo Fernandez (min.82), Cristian Romero (min.90+2), y, además expulso por doble amarilla a Enzo Fernandez (min.90+3), por parte de ARGENTINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

New York/New Jersey Stadium (80,663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística España Argentina Goles 1 0 Remates Fuera 5 1 Remates 20 2 Pases Totales 858 456 Corners 9 4 Faltas 21 25 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 0 7 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 170 77 Ataques Peligrosos 88 20 Centros 20 11 Saques de Banda 19 22 Saques de Portería 5 11 Tratamientos 4 1 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 26 25 Paradas 0 11 Contra Golpes 2 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/07/2026 World Cup Final Stage Spain 1-0 Argentina









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/07/2026 World Cup Final Stage Spain 1-0 Argentina 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria









-Últimos Resultados de Argentina.

