España 3 - 0 Austria | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

España 3 - 0 Austria: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

España ha ganado este martes por 3-0 a Austria en el estadio Los Angeles Stadium, en un partido donde los españoles dominaron claramente el juego, especialmente en la segunda mitad. Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró su superioridad con un control del balón del 65% y un total de 23 remates, frente a los 5 de Austria. Mikel Oyarzabal fue el jugador más destacado del encuentro, anotando dos goles (min. 36 y 89) y siendo una constante amenaza para la defensa austriaca. Pedro Porro también se sumó al marcador con un gol en el minuto 66, asistido por Alejandro Baena. A pesar de los intentos de Austria, que no logró concretar sus oportunidades, España mantuvo su portería a cero gracias a una sólida actuación defensiva.

El conjunto español aprovechó su dominio en el campo, reflejado en las estadísticas de ataques y posesión, para asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial. Austria, por su parte, no pudo superar la presión ejercida por los españoles y se vio limitado a defenderse durante gran parte del encuentro. A pesar de una tarjeta amarilla para Stefan Posch en el minuto 83, el partido transcurrió sin incidentes mayores ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado. Con esta victoria, España avanza en el torneo, dejando a Austria eliminada en esta fase de eliminación directa.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA 3 - AUSTRIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte (Marc Pubill, min.90+3), Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabian Ruiz, min.90+3), Lamine Yamal (Gavi, min.85), Dani Olmo (Mikel Merino, min.71), Alejandro Baena (Ferran Torres, min.71), Mikel Oyarzabal.



AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch (Alexander Prass, min.85), Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka, min.46), Xaver Schlager (Florian Grillitsch, min.46), Romano Schmid (Sasa Kalajdzic, min.60), Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic, min.60).



--GOLES.

1-0, min.36: Mikel Oyarzabal (Marc Cucurella) .

2-0, min.66: Pedro Porro (Alejandro Baena) .

3-0, min.89: Mikel Oyarzabal (Marc Cucurella) .





--ÁRBITRO.

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Fedayi San. por parte de ESPAÑA. Amonestó a Stefan Posch (min.83), por parte de AUSTRIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Los Angeles Stadium (70,492 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística España Austria Goles 3 0 Remates Fuera 6 4 Remates 23 5 Pases Totales 626 343 Corners 9 0 Faltas 8 15 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 7 1 Fueras de Juego 2 5 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 121 66 Ataques Peligrosos 78 25 Centros 19 11 Saques de Banda 15 7 Saques de Portería 7 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 20 10 Paradas 0 6 Contra Golpes 2 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Últimos Resultados de Austria.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 28/06/2026 World Cup Grp. J Algeria 3-3 Austria 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Próximos partidos de España.

