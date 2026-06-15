España 0 - 0 Cabo Verde | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

España 0 - 0 Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

España empató este lunes sin goles ante Cabo Verde en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium. A pesar del dominio abrumador en la posesión del balón (74% frente al 26%) y el número de remates (27 a 6), el conjunto español no logró perforar la portería defendida por Vozinha, quien fue clave con siete paradas. La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, mostró un juego ofensivo constante, con Pedri siendo el jugador más participativo en el ataque, aunque sin éxito en el marcador. Cabo Verde, por su parte, se mantuvo sólido en defensa y resistió las acometidas del equipo local, logrando un valioso punto en su estreno mundialista. El árbitro Adham Makhadmeh amonestó a Sidny Lopes Cabral por parte de Cabo Verde y a Pedri por España, sin que el VAR interviniera en decisiones relevantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA 0 - CABO VERDE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz (Mikel Merino, min.71), Rodri (Nico Williams, min.87), Pedri; Ferran Torres (Dani Olmo, min.81), Mikel Oyarzabal, Gavi (Lamine Yamal, min.71).



CABO VERDE: Vozinha; Roberto Lopes, Diney Borges, Steven Moreira, Sidny Lopes Cabral (Joao Paulo, min.76); Laros Duarte (Deroy Duarte, min.61), Jovane Cabral (Willy Semedo, min.61), Kevin Lenini, Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo, min.79), Ryan Mendes, Dailon Rocha Livramento (Nuno Da Costa, min.61).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Adham Makhadmeh, asistido en las bandas por Mohammad Al Kalaf y Ahmad Al Roalle, en el VAR: Joseph Dickerson y Khamis Al-Marri. Amonestó a Pedri (min.90+3), por parte de ESPAÑA. Amonestó a Sidny Lopes Cabral (min.16), por parte de CABO VERDE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Mercedes-Benz Stadium (67.640 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística España Cabo Verde Goles 0 0 Remates Fuera 11 3 Remates 27 6 Pases Totales 804 304 Corners 11 1 Faltas 10 1 Posesión 74% 26% Tiros Bloqueados 9 2 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 188 33 Ataques Peligrosos 138 8 Centros 42 3 Saques de Banda 18 13 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 4 12 Paradas 1 7 Contra Golpes 1 3



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado España 1 1 2 Clasificado Cabo Verde 1 1 3 Tercero ¿? Arabia Saudita 0 0 4 Eliminado Uruguay 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Últimos Resultados de Cabo Verde.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Próximos partidos de España.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/06/2026 18:00 World Cup Grp. H Spain Saudi Arabia 27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Uruguay Spain









-Próximos partidos de Cabo Verde.

