Espanyol 0 - 0 Deportivo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

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El Espanyol y el Deportivo de La Coruña empataron sin goles este sábado en el RCDE Stadium, en un encuentro donde los locales dominaron la posesión del balón con un 64% y realizaron más remates, pero no lograron concretar sus oportunidades. A pesar de su dominio, el Espanyol no pudo superar la defensa del Deportivo, que se mostró sólido en la parte trasera. Roberto Fernández fue el jugador más participativo en ataque para los locales, aunque sin éxito en el marcador. Ambos equipos recibieron cuatro tarjetas amarillas cada uno, pero el partido transcurrió sin expulsiones ni incidencias del VAR que alteraran el resultado final.

Con este empate, el Espanyol se mantiene en la 13ª posición de la tabla con 13 puntos, igualado con otros tres equipos, pero con más partidos jugados que el Rayo, que tiene dos partidos menos. Por su parte, el Deportivo de La Coruña suma 16 puntos y se sitúa en la 8ª posición, aunque con un partido más que el Athletic Bilbao, que tiene 15 puntos. Ninguno de los equipos se encuentra en posiciones de descenso ni en puestos europeos, pero el Deportivo sigue en la lucha por acercarse a la parte alta de la clasificación. Con 26 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar su situación en la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ESPANYOL 0 - DEPORTIVO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Tyrhys Dolan (Bryan Zaragoza, min.78), Pol Lozano, Alex Calatrava (Javi Hernandez, min.63), Edu Exposito (Gabriel Moscardo, min.78), Alejandro Santiago (Vanja Drkusic, min.87); Pere Milla (Marcos Fernandez, min.78), Roberto Fernandez.DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Mario Soriano (Marc Casado, min.72), Lorenzo Amatucci (Riki Rodriguez, min.89), David Mella (Adama Traore, min.61), Luismi Cruz (Diego Villares, min.46), Yeremay Hernandez (Pierre-Emerick Aubameyang, min.46), Bil Nsongo.

-GOLES

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Raul Gonzalez. Amonestó a Roberto Fernandez (min.44), Leandro Cabrera (min.73), Alejandro Santiago (min.77), Gabriel Moscardo (min.89), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Luismi Cruz (min.39), Diego Villares (min.81), Lorenzo Amatucci (min.82), Pierre-Emerick Aubameyang (min.89), por parte de DEPORTIVO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

RCDE Stadium (31,030 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Espanyol Deportivo Goles 0 0 Remates Fuera 1 3 Remates 10 6 Pases Totales 506 281 Corners 9 5 Faltas 17 10 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 97 84 Ataques Peligrosos 60 42 Centros 27 17 Saques de Banda 28 16 Saques de Portería 6 1 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 17 Paradas 2 4 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 8 Permanencia Deportivo 15 12 13 Permanencia Espanyol 12 12 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 12

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Espanyol

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Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Deportivo 02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo

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