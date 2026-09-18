Espanyol 1 - 3 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Elche se impuso este viernes por 1-3 al Espanyol en el RCDE Stadium, en un partido marcado por la expulsión temprana de Federico Redondo en el minuto 6, tras una revisión del VAR. A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto ilicitano mostró gran efectividad en ataque, con Fer Nino como protagonista al anotar dos goles en los minutos 26 y 29, ambos asistidos por Roy Revivo. El Espanyol, que tuvo mayor posesión y más remates, no logró concretar sus oportunidades hasta que un gol en propia puerta de Victor Chust en el minuto 72 les dio algo de esperanza. Sin embargo, el Elche selló su victoria con un tanto de German Valera en el minuto 78, asistido por Abiel Osorio. La derrota deja al Espanyol en la novena posición con 7 puntos en 7 partidos, mientras que el Elche, con la misma cantidad de puntos, permanece en el puesto 17.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ESPANYOL 1 - ELCHE 3 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Unai Nunez (Clemens Riedel, min.67), Roger Hinojo (Quilindschy Hartman, min.46), Leandro Cabrera, Jose Angel Lopez; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate (Marcos Fernandez, min.46), Alex Calatrava (Pere Milla, min.61), Javi Hernandez, Bryan Zaragoza (Tyrhys Dolan, min.67), Roberto Fernandez.ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.38), Roy Revivo (Matia Barzic, min.77), Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar (Pedro Bigas, min.61), Javi Morcillo, Thomas Lemar (Tete Morente, min.77); Fer Nino (Abiel Osorio, min.60), German Valera, Lucas Cepeda.

-GOLES

0-1, min.26: Fer Nino (Roy Revivo) .0-2, min.29: Fer Nino (Roy Revivo) .1-2, min.72: Victor Chust (pp).1-3, min.78: German Valera (Abiel Osorio) .Gol en propia puerta Victor Chust en el minuto 72 .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Quintero. Amonestó a Edu Exposito (min.45+4), Clemens Riedel (min.83), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Fer Nino (min.22), Lucas Cepeda (min.90+1), y, además expulsó con tarjeta roja Federico Redondo (min.6), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.5: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Elche.Min.6: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Federico Redondo Elche.

-ESTADIO

RCDE Stadium (26,616 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Espanyol Elche Goles 1 3 Remates Fuera 10 3 Remates 17 10 Pases Totales 508 282 Corners 3 2 Faltas 13 8 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 7 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 3 Ataques 95 78 Ataques Peligrosos 66 20 Centros 3 0 Saques de Banda 11 9 Saques de Portería 4 15 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 20 Paradas 3 6 Contra Golpes 1 6

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 9 Permanencia Espanyol 7 7 17 Permanencia Elche 5 7 18 Descenso Celta 4 6 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla 29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche

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