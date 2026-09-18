Espanyol 1 - 3 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Elche se impuso este viernes por 1-3 al Espanyol en el RCDE Stadium, en un partido marcado por la expulsión temprana de Federico Redondo en el minuto 6, tras una revisión del VAR. A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto ilicitano mostró gran efectividad en ataque, con Fer Nino como protagonista al anotar dos goles en los minutos 26 y 29, ambos asistidos por Roy Revivo. El Espanyol, que tuvo mayor posesión y más remates, no logró concretar sus oportunidades hasta que un gol en propia puerta de Victor Chust en el minuto 72 les dio algo de esperanza. Sin embargo, el Elche selló su victoria con un tanto de German Valera en el minuto 78, asistido por Abiel Osorio. La derrota deja al Espanyol en la novena posición con 7 puntos en 7 partidos, mientras que el Elche, con la misma cantidad de puntos, permanece en el puesto 17.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ESPANYOL 1 - ELCHE 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Unai Nunez (Clemens Riedel, min.67), Roger Hinojo (Quilindschy Hartman, min.46), Leandro Cabrera, Jose Angel Lopez; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate (Marcos Fernandez, min.46), Alex Calatrava (Pere Milla, min.61), Javi Hernandez, Bryan Zaragoza (Tyrhys Dolan, min.67), Roberto Fernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.38), Roy Revivo (Matia Barzic, min.77), Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar (Pedro Bigas, min.61), Javi Morcillo, Thomas Lemar (Tete Morente, min.77); Fer Nino (Abiel Osorio, min.60), German Valera, Lucas Cepeda.
-GOLES
0-1, min.26: Fer Nino (Roy Revivo) .
0-2, min.29: Fer Nino (Roy Revivo) .
1-2, min.72: Victor Chust (pp).
1-3, min.78: German Valera (Abiel Osorio) .
Gol en propia puerta Victor Chust en el minuto 72 .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Quintero. Amonestó a Edu Exposito (min.45+4), Clemens Riedel (min.83), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Fer Nino (min.22), Lucas Cepeda (min.90+1), y, además expulsó con tarjeta roja Federico Redondo (min.6), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.5: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Elche.
Min.6: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Federico Redondo Elche.
-ESTADIO
RCDE Stadium (26,616 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Espanyol
| Elche
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 17
| 10
|Pases Totales
| 508
| 282
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 13
| 8
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 7
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 95
| 78
|Ataques Peligrosos
| 66
| 20
|Centros
| 3
| 0
|Saques de Banda
| 11
| 9
|Saques de Portería
| 4
| 15
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 20
|Paradas
| 3
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 7
|17
| Permanencia
| Elche
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
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| Racing
| 3-2
| Elche
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|25/10/2026 15:00
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