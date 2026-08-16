Espanyol 3 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 21:05
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***


El Espanyol ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el RCDE Stadium, en un partido donde los locales dominaron tanto en posesión como en remates. Roberto Fernández fue el protagonista del encuentro al marcar dos goles en la primera mitad, el primero en el minuto 5 y el segundo en el 40, tras una asistencia de Javi Hernández. Tyrhys Dolan cerró el marcador en el minuto 80, asegurando así una victoria contundente para el conjunto catalán. A pesar de que el Levante intentó reaccionar, no logró perforar la portería del Espanyol, que se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque.



Con este resultado, el Espanyol suma tres puntos y se posiciona en el segundo lugar de la clasificación, empatado a puntos con el Deportivo Alavés, pero por detrás en diferencia de goles. El Levante, por su parte, se encuentra en la última posición sin puntos tras esta primera jornada. El partido no tuvo expulsiones ni incidencias destacadas del VAR que alteraran el marcador. La actuación de Roberto Fernández fue clave para el Espanyol, siendo el jugador más participativo en el ataque y fundamental para el triunfo de su equipo.


***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: ESPANYOL 3 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso)



-EQUIPOS


ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Unai Nunez, Roger Hinojo; Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.81), Alex Calatrava (Rafel Bauza, min.72), Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.72), Edu Exposito (Marcos Fernandez, min.86), Javi Hernandez (Pere Milla, min.82), Roberto Fernandez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.76), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia (Kareem Tunde, min.76), Paco Cortes (Etta Eyong, min.46), Carlos Alvarez (Enzo Bardeli, min.46), Ivan Romero (Marc Santos, min.64).

-GOLES


1-0, min.5: Roberto Fernandez.
2-0, min.40: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .
3-0, min.80: Tyrhys Dolan.


-ÁRBITRO


Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Alvaro Granel, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Muniz. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.37), Alex Calatrava (min.63), Javi Hernandez (min.68), por parte de ESPANYOL. por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR


Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.

Min.7: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Espanyol debe subir al marcador.


-ESTADIO


RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga


Estadísticas del partido


























































































































Estadística Espanyol Levante
Goles 3 0
Remates Fuera 6 3
Remates 16 4
Pases Totales 457 390
Corners 0 1
Faltas 17 7
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 4 1
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 3 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 80 88
Ataques Peligrosos 38 31
Centros 9 10
Saques de Banda 21 20
Saques de Portería 3 10
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 8 18
Paradas 0 3
Contra Golpes 3 0





Clasificación Actual













































































Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Espanyol 3 1
3 Champions Sevilla 3 1
4 Champions Racing Santander 1 1
5 Europa League Villarreal 1 1
6 Conference League Athletic Bilbao 0 0
18 Descenso Rayo 0 1
19 Descenso Getafe 0 1
20 Descenso Levante 0 1




Últimos enfrentamientos directos



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante
08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante





Últimos Resultados de Espanyol



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol





Últimos Resultados de Levante



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante
17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna





Próximos partidos de Espanyol

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/08/2026 21:30 LaLiga Espanyol Real Madrid
29/08/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Espanyol
06/09/2026 21:00 LaLiga Espanyol Sevilla





Próximos partidos de Levante

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/08/2026 19:30 LaLiga Osasuna Levante
29/08/2026 17:00 LaLiga Levante Betis
06/09/2026 18:30 LaLiga Malaga Levante


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