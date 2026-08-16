Espanyol 3 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.

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El Espanyol ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el RCDE Stadium, en un partido donde los locales dominaron tanto en posesión como en remates. Roberto Fernández fue el protagonista del encuentro al marcar dos goles en la primera mitad, el primero en el minuto 5 y el segundo en el 40, tras una asistencia de Javi Hernández. Tyrhys Dolan cerró el marcador en el minuto 80, asegurando así una victoria contundente para el conjunto catalán. A pesar de que el Levante intentó reaccionar, no logró perforar la portería del Espanyol, que se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque.

Con este resultado, el Espanyol suma tres puntos y se posiciona en el segundo lugar de la clasificación, empatado a puntos con el Deportivo Alavés, pero por detrás en diferencia de goles. El Levante, por su parte, se encuentra en la última posición sin puntos tras esta primera jornada. El partido no tuvo expulsiones ni incidencias destacadas del VAR que alteraran el marcador. La actuación de Roberto Fernández fue clave para el Espanyol, siendo el jugador más participativo en el ataque y fundamental para el triunfo de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.





-RESULTADO: ESPANYOL 3 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso)

-EQUIPOS

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Unai Nunez, Roger Hinojo; Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.81), Alex Calatrava (Rafel Bauza, min.72), Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.72), Edu Exposito (Marcos Fernandez, min.86), Javi Hernandez (Pere Milla, min.82), Roberto Fernandez.LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.76), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia (Kareem Tunde, min.76), Paco Cortes (Etta Eyong, min.46), Carlos Alvarez (Enzo Bardeli, min.46), Ivan Romero (Marc Santos, min.64).

-GOLES

1-0, min.5: Roberto Fernandez.2-0, min.40: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .3-0, min.80: Tyrhys Dolan.

-ÁRBITRO

Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Alvaro Granel, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Muniz. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.37), Alex Calatrava (min.63), Javi Hernandez (min.68), por parte de ESPANYOL. por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.Min.7: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Espanyol debe subir al marcador.

-ESTADIO

RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido





Estadística

Espanyol

Levante









Goles

3

0





Remates Fuera

6

3





Remates

16

4





Pases Totales

457

390





Corners

0

1





Faltas

17

7





Posesión

54%

46%





Tiros Bloqueados

4

1





Fueras de Juego

1

1





Tarjetas Amarillas

3

0





Tarjetas Rojas

0

0





Asistencias

2

0





Ataques

80

88





Ataques Peligrosos

38

31





Centros

9

10





Saques de Banda

21

20





Saques de Portería

3

10





Tratamientos

0

0





Sustituciones

5

5





Tiros de Falta

8

18





Paradas

0

3





Contra Golpes

3

0









Clasificación Actual





Posición

Zona

Equipo

Puntos

Partidos Jugados









1

Champions

Alavés

3

1





2

Champions

Espanyol

3

1





3

Champions

Sevilla

3

1





4

Champions

Racing Santander

1

1





5

Europa League

Villarreal

1

1





6

Conference League

Athletic Bilbao

0

0





18

Descenso

Rayo

0

1





19

Descenso

Getafe

0

1





20

Descenso

Levante

0

1









Últimos enfrentamientos directos





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Espanyol

3-0

Levante





27/04/2026

LaLiga

Espanyol

0-0

Levante





11/01/2026

LaLiga

Levante

1-1

Espanyol





04/02/2024

LaLiga2

Espanyol

2-1

Levante





08/09/2023

LaLiga2

Espanyol

4-1

Levante

















Últimos Resultados de Espanyol





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Espanyol

3-0

Levante





23/05/2026

LaLiga

Espanyol

1-1

Real Sociedad





17/05/2026

LaLiga

Osasuna

1-2

Espanyol





13/05/2026

LaLiga

Espanyol

2-0

Athletic Bilbao





09/05/2026

LaLiga

Sevilla

2-1

Espanyol

















Últimos Resultados de Levante





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Espanyol

3-0

Levante





23/05/2026

LaLiga

Betis

2-1

Levante





17/05/2026

LaLiga

Levante

2-0

Mallorca





12/05/2026

LaLiga

Celta

2-3

Levante





08/05/2026

LaLiga

Levante

3-2

Osasuna

















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Fecha

Competición

EquipoLocal

EquipoVisitante









22/08/2026 21:30

LaLiga

Espanyol

Real Madrid





29/08/2026 19:00

LaLiga

Real Sociedad

Espanyol





06/09/2026 21:00

LaLiga

Espanyol

Sevilla

















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