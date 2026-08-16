Espanyol 3 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el RCDE Stadium, en un partido donde los locales dominaron tanto en posesión como en remates. Roberto Fernández fue el protagonista del encuentro al marcar dos goles en la primera mitad, el primero en el minuto 5 y el segundo en el 40, tras una asistencia de Javi Hernández. Tyrhys Dolan cerró el marcador en el minuto 80, asegurando así una victoria contundente para el conjunto catalán. A pesar de que el Levante intentó reaccionar, no logró perforar la portería del Espanyol, que se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque.
Con este resultado, el Espanyol suma tres puntos y se posiciona en el segundo lugar de la clasificación, empatado a puntos con el Deportivo Alavés, pero por detrás en diferencia de goles. El Levante, por su parte, se encuentra en la última posición sin puntos tras esta primera jornada. El partido no tuvo expulsiones ni incidencias destacadas del VAR que alteraran el marcador. La actuación de Roberto Fernández fue clave para el Espanyol, siendo el jugador más participativo en el ataque y fundamental para el triunfo de su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
-RESULTADO: ESPANYOL 3 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso)
-EQUIPOS
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Unai Nunez, Roger Hinojo; Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.81), Alex Calatrava (Rafel Bauza, min.72), Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.72), Edu Exposito (Marcos Fernandez, min.86), Javi Hernandez (Pere Milla, min.82), Roberto Fernandez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.76), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia (Kareem Tunde, min.76), Paco Cortes (Etta Eyong, min.46), Carlos Alvarez (Enzo Bardeli, min.46), Ivan Romero (Marc Santos, min.64).
-GOLES
1-0, min.5: Roberto Fernandez.
2-0, min.40: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .
3-0, min.80: Tyrhys Dolan.
-ÁRBITRO
Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Alvaro Granel, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Muniz. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.37), Alex Calatrava (min.63), Javi Hernandez (min.68), por parte de ESPANYOL. por parte de LEVANTE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.
Min.7: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Espanyol debe subir al marcador.
-ESTADIO
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Espanyol
| Levante
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 16
| 4
|Pases Totales
| 457
| 390
|Corners
| 0
| 1
|Faltas
| 17
| 7
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 80
| 88
|Ataques Peligrosos
| 38
| 31
|Centros
| 9
| 10
|Saques de Banda
| 21
| 20
|Saques de Portería
| 3
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 18
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|4
| Champions
| Racing Santander
| 1
| 1
|5
| Europa League
| Villarreal
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
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| 0-0
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| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
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| Espanyol
| 2-1
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| Espanyol
| 4-1
| Levante
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