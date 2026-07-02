Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

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Estados Unidos ha ganado este jueves por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido disputado en el San Francisco Bay Area Stadium, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El conjunto estadounidense se adelantó justo antes del descanso con un gol de Folarin Balogun en el minuto 45. A pesar de que Bosnia y Herzegovina tuvo un poco más de posesión y remates totales, los estadounidenses fueron más efectivos en sus ataques. La expulsión de Balogun en el minuto 64 no impidió que Estados Unidos ampliara su ventaja, ya que Malik Tillman selló el triunfo con un gol en el minuto 82. Christian Pulisic fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del equipo norteamericano. A pesar de la revisión del VAR que resultó en la expulsión de Balogun, el marcador no se vio afectado por esta decisión.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS 2 - BOSNIA Y HERZEGOVINA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Sergino Dest (Sebastian Berhalter, min.87), Weston McKennie (Giovanni Reyna, min.90+5), Malik Tillman, Christian Pulisic (Ricardo Pepi, min.87), Folarin Balogun.



BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic (Amar Memic, min.75), Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac (Haris Tabakovic, min.75); Armin Gigovic (Esmir Bajraktarevic, min.51), Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic, min.51), Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko (Ermin Mahmic, min.51), Ermedin Demirovic.



--GOLES.

1-0, min.45: Folarin Balogun.

2-0, min.82: Malik Tillman.

Amarilla al banquillo, a Sergej Barbarez del Bosnia and Herzegovina en el minuto 80 .





--ÁRBITRO.

Raphael Claus, asistido en las bandas por Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo, en el VAR: Juan Soto y Nicolas Gallo. y, además expulsó con tarjeta roja Folarin Balogun (min.64), por parte de ESTADOS UNIDOS. Amonestó a Stjepan Radeljic (min.80), por parte de BOSNIA Y HERZEGOVINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.63: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de EEUU.



Min.64: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Folarin Balogun EEUU.





--ESTADIO.

San Francisco Bay Area Stadium (68,827 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Estados Unidos Bosnia y Herzegovina Goles 2 0 Remates Fuera 4 4 Remates 8 10 Pases Totales 421 469 Corners 4 3 Faltas 7 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 0 Ataques 108 87 Ataques Peligrosos 44 28 Centros 18 14 Saques de Banda 20 21 Saques de Portería 4 11 Tratamientos 4 7 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 13 9 Paradas 3 0 Contra Golpes 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage USA 2-0 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage USA 2-0 Bosnia and Herzegovina 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage USA 2-0 Bosnia and Herzegovina 24/06/2026 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Próximos partidos de Estados Unidos.

