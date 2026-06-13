Estados Unidos 4 - 1 Paraguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Estados Unidos 4 - 1 Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

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Estados Unidos ha ganado este sábado por 4-1 a Paraguay en su debut en la fase de grupos del Mundial, en un partido disputado en el SoFi Stadium. El conjunto norteamericano, liderado por un participativo Folarin Balogun, mostró su dominio desde el inicio, aprovechando un gol en propia puerta de Damian Bobadilla en el minuto 7 para abrir el marcador. Balogun amplió la ventaja con un doblete, anotando en los minutos 31 y 45+5, con asistencias de Christian Pulisic y Malik Tillman, respectivamente. Paraguay recortó distancias en el 73 con un gol de Mauricio, pero Giovanni Reyna selló la victoria para los anfitriones en el 90+8, tras una asistencia de Alex Freeman. El equipo de Estados Unidos controló el encuentro con una posesión del 65% y 16 remates, frente a los 9 de Paraguay, que no logró imponer su juego.

El árbitro Danny Makkelie, asistido por el VAR, tuvo una intervención destacada al retirar una tarjeta a Tim Ream en el minuto 50. Paraguay recibió cinco tarjetas amarillas, mientras que Estados Unidos solo una. La actuación arbitral no influyó en el resultado final, ya que el equipo local mantuvo su ventaja durante todo el encuentro. Con esta victoria, Estados Unidos toma la iniciativa en su grupo, mostrando un fútbol ofensivo y efectivo, con Balogun como su jugador más destacado en ataque.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS 4 - PARAGUAY 1 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Giovanni Reyna, min.82); Sergino Dest (Timothy Weah, min.72), Folarin Balogun (Ricardo Pepi, min.72), Christian Pulisic (Sebastian Berhalter, min.46).



PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Junior Alonso, Juan Caceres (Gustavo Velazquez, min.79), Omar Alderete; Diego Gomez (Alejandro Romero Gamarra, min.80), Damian Bobadilla (Mauricio, min.46), Andres Cubas, Miguel Almiron (Ramon Sosa, min.79); Julio Enciso, Antonio Sanabria (Alex Arce, min.62).



--GOLES.

1-0, min.7: Damian Bobadilla (pp).

2-0, min.31: Folarin Balogun (Christian Pulisic) .

3-0, min.45(+5): Folarin Balogun (Malik Tillman) .

3-1, min.73: Mauricio (Julio Enciso) .

4-1, min.90(+8): Giovanni Reyna (Alex Freeman) .

Gol en propia puerta Damian Bobadilla en el minuto 7 .





--ÁRBITRO.

Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Carlos del Cerro y Dennis Higler. Amonestó a Tyler Adams (min.59), por parte de ESTADOS UNIDOS. Amonestó a Miguel Almiron (min.53), Diego Gomez (min.79), Alex Arce (min.88), Juan Caceres (min.9), Junior Alonso (min.90+3), por parte de PARAGUAY.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.50: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Tim Ream (EEUU).



Min.52: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de EEUU.



Min.53: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Tim Ream (EEUU).



Min.53: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Miguel Almiron Paraguay.





--ESTADIO.

SoFi Stadium (70.492 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Estados Unidos Paraguay Goles 4 1 Remates Fuera 6 3 Remates 16 9 Pases Totales 341 135 Corners 3 1 Faltas 13 17 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 158 58 Ataques Peligrosos 92 22 Centros 19 6 Saques de Banda 23 16 Saques de Portería 2 7 Tratamientos 3 6 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 15 Paradas 0 3 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 3 1 2 Clasificado Australia 0 0 3 Tercero ¿? Turquía 0 0 4 Eliminado Paraguay 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Paraguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Próximos partidos de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 21:00 World Cup Grp. D USA Australia 26/06/2026 04:00 World Cup Grp. D Turkiye USA









-Próximos partidos de Paraguay.

