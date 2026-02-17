Ethan Quinn 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Delray Beach Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Delray Beach Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ethan Quinn (6-2, 6-3) en un partido que destacó por los constantes quiebres de servicio por parte de Jodar. A lo largo del encuentro, Jodar demostró superioridad en momentos clave, logrando romper el servicio de Quinn en varias ocasiones. Durante el primer set, Jodar rompió el servicio de Quinn tres veces, mientras que Quinn logró hacerlo solo una vez, lo que llevó a Jodar a ganar el set por 6-2. En el segundo set, la historia fue similar, con Jodar quebrando el servicio de Quinn tres veces más y Quinn logrando romper el de Jodar una vez, culminando el set con un 6-3 a favor de Jodar. Las estadísticas de saque de Jodar también reflejaron su dominio en el partido, con un porcentaje de primer servicio del 59%, 18 puntos ganados en su primer servicio y 13 en su segundo servicio. Además, Jodar salvó 1 de los puntos de break en contra y convirtió 6 de las oportunidades de break a su favor, mostrando su eficacia al momento de presionar el servicio de Quinn. Este triunfo permite a Rafael Jodar avanzar a la siguiente ronda del Delray Beach Open, donde buscará mantener su buen nivel para seguir avanzando en el torneo.



