Eva Lys 2 - 1 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista alemana Eva Lys ha avanzado a los octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida bajo techo en Stuttgart, tras ganar a la española Paula Badosa por 2-6, 7-5, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Paula Badosa dominó con un marcador de 6-2, logrando romper el servicio de Lys en dos ocasiones, mientras mantenía todos sus servicios. En el segundo set, Eva Lys se recuperó, rompiendo el servicio de Badosa en tres ocasiones, para llevarse el set 7-5. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero Lys logró mantener su servicio en momentos cruciales para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Eva Lys tuvo un porcentaje de primer servicio del 68% y ganó el 54% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Badosa tuvo un 60% de primer servicio y ganó el 55% de los puntos con su saque.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###