Fabian Marozsan 1 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mallorca Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a la final del torneo de Mallorca Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al húngaro Fabian Marozsan por 5-7, 6-2, 6-4 en 1 hora y 58 minutos. En el primer set, Fabian Marozsan logró un 'break' crucial en el duodécimo juego para llevarse el set por 7-5. En el segundo set, Alejandro Davidovich Fokina respondió con dos 'breaks', cerrando el set 6-2. En el tercer y decisivo set, Davidovich Fokina consiguió romper el servicio de Marozsan en el noveno juego, asegurando la victoria con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Davidovich Fokina tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 76% de los puntos con su primer saque y salvando 6 de 10 puntos de 'break'. Por otro lado, Marozsan también tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su primer saque y salvando 4 de 7 puntos de 'break'.



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