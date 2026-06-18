Fabian Marozsan 0 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al húngaro Fabian Marozsan por 6-2, 6-4 en 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró dos 'breaks' sobre el servicio de Fabian Marozsan, en los juegos 6 y 8, cerrando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Fritz continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Marozsan en el segundo juego para tomar una ventaja temprana. Aunque Marozsan recuperó un 'break', Fritz volvió a romper el servicio en el décimo juego para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Taylor Fritz tuvo un porcentaje de primer servicio del 70% y ganó el 78% de los puntos con su servicio. Además, Fritz logró un total de 16 aces durante el partido.



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