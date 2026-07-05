Felix Auger-Aliassime 3 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina en un partido que terminó 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 en 4 horas y 25 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Davidovich Fokina se impuso 7-4. El segundo set siguió un patrón similar, con Auger-Aliassime ganando el tie-break 8-6. En el tercer set, Auger-Aliassime logró romper el servicio de Davidovich Fokina en el primer juego y mantuvo su ventaja para ganar 6-3. El cuarto set fue nuevamente muy disputado, llegando a otro tie-break que Davidovich Fokina ganó 7-2. En el quinto y decisivo set, Auger-Aliassime dominó, rompiendo el servicio de su oponente en varias ocasiones y cerrando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas, Auger-Aliassime tuvo un 1st Serve Percentage del 65% y ganó el 88% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 26 aces y cometió 4 dobles faltas. Por su parte, Davidovich Fokina tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y ganó el 87% de los puntos con su primer servicio, logrando 10 aces y cometiendo 7 dobles faltas.



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