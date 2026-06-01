Felix Auger-Aliassime 3 - 0 Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de junio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al chileno Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 7 minutos. En el primer set, Auger-Aliassime logró un break en el cuarto juego, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el que Auger-Aliassime consiguió un break crucial para llevarse el set 7-5. En el tercer set, Auger-Aliassime dominó con tres breaks, ganando el set 6-1. Auger-Aliassime tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 73% de los puntos con su primer saque, y logró un total de 17 aces durante el partido.



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