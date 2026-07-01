Felix Auger-Aliassime 3 - 0 Dino Prizmic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al croata Dino Prizmic por 7-6, 6-3, 7-5 en 2 horas y 41 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, donde Auger-Aliassime ganó el tie-break 7-2. En el segundo set, Auger-Aliassime logró un break crucial en el octavo juego, cerrando el set 6-3. En el tercer set, después de que ambos jugadores mantuvieran sus servicios hasta el 5-5, Auger-Aliassime consiguió un break en el undécimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque de Felix Auger-Aliassime, tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganó el 61% de los puntos con su primer servicio y logró 15 aces durante el partido.



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