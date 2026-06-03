Felix Auger-Aliassime 1 - 3 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de junio de 2026.





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Flavio Cobolli ha avanzado a las semifinales del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Felix Auger-Aliassime por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 en un partido con una duración de 3 horas y 24 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Felix Auger-Aliassime comenzó rompiendo el servicio de Flavio Cobolli en el segundo juego, pero Cobolli recuperó el break en el siguiente juego. Auger-Aliassime logró otro break en el décimo juego para cerrar el set 6-4. - **Set 2:** Cobolli rompió el servicio de Auger-Aliassime en el cuarto juego, y aunque Auger-Aliassime recuperó el break en el quinto juego, Cobolli volvió a romper en el séptimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. - **Set 3:** Cobolli rompió el servicio de Auger-Aliassime en el séptimo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-4. - **Set 4:** Cobolli consiguió un break crucial en el quinto juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. **Estadísticas de saque de Flavio Cobolli:** - 1st Serve Percentage: 62% - 1st Serve Points Won: 56 - 2nd Serve Points Won: 28 - Aces: 8 - Double Faults: 1 Cobolli mostró solidez en los momentos clave, logrando 5 break points ganados y un total de 127 puntos ganados durante el partido.



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