Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en superficie de hierba, tras ganar al húngaro Marton Fucsovics por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un tiempo aproximado de 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Auger-Aliassime logró un break en el segundo juego y mantuvo su servicio durante todo el set, cerrándolo 6-3. En el segundo set, Auger-Aliassime rompió el servicio de Fucsovics en el primer juego y mantuvo su propio servicio en todos los juegos, ganando el set 6-4. Estadísticas destacadas de saque para Felix Auger-Aliassime incluyen un 66% de efectividad en el primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su primer saque y el 60% con su segundo saque. Además, logró 6 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.



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