Felix Auger-Aliassime 3 - 1 Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Roman Andres Burruchaga por 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) en una duración total de 3 horas y 2 minutos. En el primer set, Roman Andres Burruchaga logró romper el servicio de Auger-Aliassime en el séptimo juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Auger-Aliassime dominó completamente, ganando todos los juegos y rompiendo el servicio de Burruchaga en tres ocasiones, finalizando el set 6-0. El tercer set fue más disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el undécimo juego, cuando Auger-Aliassime rompió el servicio de Burruchaga y cerró el set 7-5. En el cuarto set, Auger-Aliassime rompió el servicio de Burruchaga dos veces, llevándose el set 6-1. En términos de estadísticas de saque, Auger-Aliassime tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, logró 7 aces y cometió 8 dobles faltas durante el partido.



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