Felix Auger-Aliassime 1 - 2 Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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El tenista francés Terence Atmane ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime (6-3, 1-6, 6-3) en un encuentro que destacó por su intensidad y cambios de ritmo. A lo largo del partido, Terence Atmane mostró una sólida actuación en su servicio, lo que le permitió mantenerse firme ante los embates de Auger-Aliassime. En el primer set, Atmane logró imponerse con un marcador de 6-3, aprovechando las oportunidades para romper el servicio de su oponente. Sin embargo, en el segundo set, Auger-Aliassime reaccionó y dominó completamente, llevándoselo por 6-1, mostrando una notable mejora en su juego y poniendo en aprietos a Atmane. No obstante, en el decisivo tercer set, Atmane recuperó su nivel, logrando nuevamente un 6-3 a su favor y sellando su victoria. La capacidad de Atmane para mantener la calma en momentos críticos y su efectividad al servicio fueron claves para su triunfo. A lo largo del partido, Atmane consiguió un total de 3 aces y mantuvo un porcentaje de efectividad en su primer servicio del 66% en el tercer set, lo cual fue determinante para asegurar su avance en el torneo. Con este resultado, Terence Atmane se asegura un lugar en los octavos de final del Miami Open, donde buscará continuar su camino hacia el título en uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP disputado en pista dura.



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