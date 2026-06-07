Flavio Cobolli 2 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de junio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev se ha proclamado campeón del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 en 4 horas y 17 minutos. Durante el partido, Zverev logró un total de 27 juegos ganados. En el primer set, Zverev rompió el servicio de Cobolli en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Cobolli logró un break decisivo en el séptimo juego y mantuvo su servicio para ganar 6-4. En el tercer set, Zverev consiguió un break en el décimo juego, cerrando el set 6-4. El cuarto set fue más disputado, llegando al tie-break, donde Cobolli se impuso 7-6. Finalmente, en el quinto set, Zverev dominó con dos breaks, llevándose el set 6-1 y el título. En cuanto a estadísticas de servicio, Zverev tuvo un 76% de primeros servicios y ganó el 79% de los puntos con su primer servicio a lo largo del partido.



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