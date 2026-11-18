Flavio Cobolli 0 - 2 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Frances Tiafoe ha avanzado a la siguiente ronda del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al italiano Flavio Cobolli (7-6, 6-0) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un desempate (tie-break) que ganó Frances Tiafoe con un marcador de 8-6. Durante este set, Tiafoe logró romper el servicio de Cobolli una vez, mientras que Cobolli también consiguió un break. En el segundo set, Frances Tiafoe mostró un dominio absoluto, rompiendo el servicio de Cobolli en tres ocasiones consecutivas y cerrando el set con un contundente 6-0. Tiafoe no concedió ningún juego en este set, destacándose por su efectividad en el saque, con un 79% de primeros servicios y ganando el 86% de los puntos jugados con su servicio en el segundo set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



