Flavio Cobolli 0 - 2 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Frances Tiafoe ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 6-2, 7-6 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Frances Tiafoe logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Flavio Cobolli en los juegos 1 y 5, lo que le permitió ganar el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevándolos a un 'tie-break' que Tiafoe ganó 7-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Frances Tiafoe tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 77% de los puntos jugados con su servicio. Además, no cometió dobles faltas y logró un total de 9 aces durante el partido.



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