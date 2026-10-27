Flavio Cobolli 2 - 1 Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 3-6, 6-3 en 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Cobolli logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. Dimitrov mantuvo su servicio en el resto de juegos, pero no pudo recuperar el break. En el segundo set, Dimitrov rompió el servicio de Cobolli en el sexto juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-3. En el tercer set, Cobolli consiguió un break en el sexto juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-3. Cobolli mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 66% de primeros servicios y 9 aces en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



