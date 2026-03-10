Frances Tiafoe 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe (6-3, 6-6) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Zverev y su capacidad para aprovechar los momentos clave para realizar 'breaks'. Durante el encuentro, Zverev mostró una notable efectividad en su servicio, logrando un total de 14 aces contra 6 de Tiafoe y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer servicio (70%) como en el segundo (9%). Además, su habilidad para salvar los puntos de break en contra (2 de 2) y para convertir los que tuvo a favor (2 de 2) fue determinante para sellar su victoria en dos sets directos, lo que le permitió avanzar en el torneo sin ceder ningún set.



