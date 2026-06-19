Frances Tiafoe 2 - 1 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Frances Tiafoe ha avanzado a las semifinales del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 3-6, 6-3, 7-6 en 2 horas y 31 minutos. En el primer set, Auger-Aliassime logró romper el servicio de Tiafoe en el cuarto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Tiafoe respondió con un break en el cuarto juego, manteniendo su servicio para ganar el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tiebreak que Tiafoe ganó 14-12, asegurando su pase a las semifinales. En cuanto a las estadísticas de saque, Frances Tiafoe tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 51% de esos puntos, y realizó 5 aces durante el partido. Por su parte, Felix Auger-Aliassime tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 57% de esos puntos, y realizó 25 aces. Ambos jugadores lograron salvar 7 y 3 puntos de break, respectivamente.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###