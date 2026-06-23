Francia 3 - 0 Irak | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 3 - 0 Irak: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

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Francia ha ganado este lunes por 3-0 a Irak en el partido de la fase de grupos del Mundial, disputado en el Lincoln Financial Field. El conjunto galo dominó el encuentro con una posesión del 56% y un total de 19 remates, de los cuales 9 fueron a puerta. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 14 tras una asistencia de Michael Olise, y amplió la ventaja en el 54' con un pase de Ousmane Dembélé. Dembélé cerró la cuenta en el 66' con un gol asistido nuevamente por Olise. Irak, a pesar de sus esfuerzos, no logró inquietar al portero francés Mike Maignan, registrando solo 4 remates en todo el partido. El jugador más participativo en el ataque francés fue Kylian Mbappé, quien no solo anotó dos goles, sino que también fue una constante amenaza para la defensa iraquí.

El árbitro Drew Fischer amonestó a Amir Al-Ammari de Irak en el minuto 6. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones importantes durante el partido. Francia realizó cinco cambios a lo largo del encuentro, asegurando frescura en su alineación y manteniendo el control del juego hasta el final. Con esta victoria, Francia se posiciona favorablemente en su grupo, mientras que Irak deberá mejorar su rendimiento en los próximos partidos para aspirar a la clasificación. El estadio acogió a 68,324 espectadores, que presenciaron una sólida actuación del equipo local.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 3 - IRAK 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde (Malo Gusto, min.83), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele (Desire Doue, min.68), Michael Olise (Rayan Cherki, min.68), Bradley Barcola (Maghnes Akliouche, min.83), Kylian Mbappe (Marcus Thuram, min.90+1).



IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen (Rebin Sulaka, min.60), Akam Hashem, Merchas Doski; Zaid Ismael (Youssef Amyn, min.60), Amir Al-Ammari (Aimar Sher, min.68), Zidane Iqbal; Ahmed Qasem, Ayman Hussein (Ali Al Hamadi, min.26), Ibrahim Bayesh (Marko Lawk Farji, min.68).



--GOLES.

1-0, min.14: Kylian Mbappe (Michael Olise) .

2-0, min.54: Kylian Mbappe (Ousmane Dembele) .

3-0, min.66: Ousmane Dembele (Michael Olise) .





--ÁRBITRO.

Drew Fischer, asistido en las bandas por Michael Barwegen y Lyes Arfa, en el VAR: Joseph Dickerson y Antonio Garcia. por parte de FRANCIA. Amonestó a Amir Al-Ammari (min.6), por parte de IRAK.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Lincoln Financial Field (68,324 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia Irak Goles 3 0 Remates Fuera 9 3 Remates 19 4 Pases Totales 613 493 Corners 4 2 Faltas 8 4 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 123 94 Ataques Peligrosos 99 29 Centros 18 9 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 4 14 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 4 9 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 6 2 2 Clasificado Noruega 3 1 3 Tercero ¿? Senegal 0 1 4 Eliminado Irak 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Últimos Resultados de Irak.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Próximos partidos de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/06/2026 21:00 World Cup Grp. I Norway France









-Próximos partidos de Irak.

