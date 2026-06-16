Francia 3 - 1 Senegal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Francia ha ganado este martes por 3-1 a Senegal en un partido disputado en el MetLife Stadium, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Tras una primera mitad sin goles, el equipo galo mostró su superioridad en la segunda parte, destacando Kylian Mbappé como el jugador más participativo en ataque. El delantero del París Saint-Germain abrió el marcador en el minuto 66, asistido por Michael Olise, y luego cerró el marcador en el tiempo añadido con su segundo tanto en el minuto 90+6. Bradley Barcola también anotó para los franceses en el minuto 82, ampliando la ventaja tras una asistencia de Adrien Rabiot. Senegal logró su único gol en el minuto 90+5 por medio de Ibrahim Mbaye, asistido por Iliman Ndiaye. A pesar de un intento de penalti revisado por el VAR para Francia en el minuto 59, la decisión inicial de no concederlo se mantuvo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: FRANCIA 3 - SENEGAL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele (Bradley Barcola, min.80), Desire Doue (Rayan Cherki, min.87), Kylian Mbappe.
SENEGAL: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara (Habib Diarra, min.75), Idrissa Gana Gueye (Pathe Ciss, min.88), Pape Gueye (Iliman Ndiaye, min.83); Ismaila Sarr (Ibrahim Mbaye, min.75), Nicolas Jackson (Bamba Dieng, min.83), Sadio Mane.
--GOLES.
1-0, min.66: Kylian Mbappe (Michael Olise) .
2-0, min.82: Bradley Barcola (Adrien Rabiot) .
3-0, min.90(+6): Kylian Mbappe.
3-1, min.90(+5): Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye) .
--ÁRBITRO.
Alireza Faghani, asistido en las bandas por George Lakrindis y James Lindsey, en el VAR: Abdullah Atif Al-Shehri y Armando Villarreal. por parte de FRANCIA. por parte de SENEGAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.59: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Francia.
Min.61: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Francia!
--ESTADIO.
MetLife Stadium (80.545 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Francia
| Senegal
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 11
| 6
|Pases Totales
| 588
| 520
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 5
| 9
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 113
| 99
|Ataques Peligrosos
| 32
| 27
|Centros
| 4
| 6
|Saques de Banda
| 9
| 21
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 2
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 6
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 1
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Francia
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Irak
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Noruega
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Senegal
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal
-Últimos Resultados de Senegal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal
-Próximos partidos de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/06/2026 23:00
| World Cup Grp. I
| France
| Iraq
|26/06/2026 21:00
| World Cup Grp. I
| Norway
| France
-Próximos partidos de Senegal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/06/2026 02:00
| World Cup Grp. I
| Norway
| Senegal
|26/06/2026 21:00
| World Cup Grp. I
| Senegal
| Iraq