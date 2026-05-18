Francisco Cerundolo 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de mayo de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Francisco Cerundolo por 3-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 8 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Francisco Cerundolo comenzó fuerte, ganando el primer set 6-3. Durante este set, Cerundolo logró romper el servicio de Alex de Minaur en dos ocasiones, mientras que de Minaur no consiguió romper el servicio de Cerundolo. Cerundolo tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio y cometió una doble falta. - **Set 2:** Alex de Minaur se recuperó y ganó el segundo set 6-4. En este set, de Minaur rompió el servicio de Cerundolo dos veces y salvó un punto de quiebre. De Minaur tuvo un 52% de efectividad en su primer servicio y cometió una doble falta. - **Set 3:** En el set decisivo, Alex de Minaur se impuso 6-3. De Minaur logró tres quiebres de servicio y salvó cuatro puntos de quiebre. Su efectividad en el primer servicio fue del 52% y cometió tres dobles faltas. En total, Alex de Minaur ganó 91 puntos y Francisco Cerundolo 83. De Minaur tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio y logró 1 ace durante el partido.



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