Francisco Cerundolo 2 - 1 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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El tenista argentino Francisco Cerundolo ha avanzado a los octavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev (6-0, 4-6, 7-5) en un emocionante encuentro. A lo largo del partido, Cerundolo demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo una alta efectividad en su primer servicio con un porcentaje del 68%, además de ganar el 37% de los puntos jugados en su primer servicio. A pesar de no registrar ningún doble falta a lo largo del encuentro, Cerundolo logró imponerse en los momentos cruciales, especialmente en el tercer set, donde consiguió un quiebre decisivo en el último juego para sellar su victoria. Por otro lado, Medvedev luchó arduamente, manteniendo una efectividad del 63% en su primer servicio y ganando el 32% de los puntos en su primer servicio. A pesar de sus esfuerzos y de salvar 4 puntos de quiebre, no fue suficiente para superar a Cerundolo, quien se mostró más consistente en los intercambios largos y en los momentos de presión. Con este resultado, Cerundolo no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open, sino que también consolida su posición como uno de los tenistas a seguir en el circuito ATP, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en superficies duras.



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