Getafe 2 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 2 - 0 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Coliseum, el Getafe se impuso por 2-0 al Betis, con goles de Kiko en el minuto 28 y Martin Satriano en el tiempo añadido de la primera parte, asistido por Abdelkabir Abqar. Este resultado se construyó en una primera mitad donde el equipo local supo aprovechar sus oportunidades frente a un Betis que, a pesar de dominar la posesión del balón con un 71% frente al 29% del Getafe, no logró concretar sus 14 intentos de gol. La defensa del Getafe y las intervenciones de David Soria fueron claves para mantener la ventaja, deteniendo 5 tiros a puerta del Betis.
El encuentro estuvo dirigido por Francisco Jose Hernandez, quien amonestó a tres jugadores del Getafe y a dos del Betis, manteniendo el control del juego sin que el VAR interviniera en decisiones cruciales. El Getafe, con esta victoria, se posiciona en el noveno lugar igualando en puntos con Real Sociedad y Athletic Bilbao, mientras que el Betis, a pesar de la derrota, se mantiene en el quinto puesto con 43 puntos, aún en zona de clasificación para la Europa League, demostrando la competitividad de LaLiga en esta fase de la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 2 - REAL BETIS 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Djene, Abdelkabir Abqar (Mario Martin, min.46), Domingos Duarte (Sebastian Boselli, min.68), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Kiko (Allan Nyom, min.77), Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez (Diego Rico, min.85).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Valentin Gomez, Junior Firpo (Diego Llorente, min.68); Alvaro Fidalgo (Pablo Fornals, min.61), Sergi Altimira, Nelson Deossa (Rodrigo Riquelme, min.61); Ezequiel Avila, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.75), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.61).
--GOLES.
1-0, min.28: Kiko.
2-0, min.45(+1): Martin Satriano (Abdelkabir Abqar) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 74 .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Abraham Perez y Fabian Blanco, en el VAR: Ivan Caparros y Ricardo De Burgos. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.34), Kiko (min.36), Domingos Duarte (min.58), por parte del GETAFE. Amonestó a Abdessamad Ezzalzouli (min.44), Antony (min.90+2), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (8,757 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Real Betis
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 9
| 14
|Pases Totales
| 225
| 551
|Corners
| 3
| 8
|Faltas
| 19
| 8
|Posesión
| 29%
| 71%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 85
| 120
|Ataques Peligrosos
| 32
| 46
|Centros
| 9
| 18
|Saques de Banda
| 18
| 10
|Saques de Portería
| 12
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 22
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|9
| Permanencia
| Getafe
| 35
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|23/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Betis
|18/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Getafe
|04/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Getafe
|21/03/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Getafe
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Celta
|22/03/2026 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Betis
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Espanyol