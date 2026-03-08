Getafe 2 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 2 - 0 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

En el Coliseum, el Getafe se impuso por 2-0 al Betis, con goles de Kiko en el minuto 28 y Martin Satriano en el tiempo añadido de la primera parte, asistido por Abdelkabir Abqar. Este resultado se construyó en una primera mitad donde el equipo local supo aprovechar sus oportunidades frente a un Betis que, a pesar de dominar la posesión del balón con un 71% frente al 29% del Getafe, no logró concretar sus 14 intentos de gol. La defensa del Getafe y las intervenciones de David Soria fueron claves para mantener la ventaja, deteniendo 5 tiros a puerta del Betis. El encuentro estuvo dirigido por Francisco Jose Hernandez, quien amonestó a tres jugadores del Getafe y a dos del Betis, manteniendo el control del juego sin que el VAR interviniera en decisiones cruciales. El Getafe, con esta victoria, se posiciona en el noveno lugar igualando en puntos con Real Sociedad y Athletic Bilbao, mientras que el Betis, a pesar de la derrota, se mantiene en el quinto puesto con 43 puntos, aún en zona de clasificación para la Europa League, demostrando la competitividad de LaLiga en esta fase de la temporada.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 2 - REAL BETIS 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Djene, Abdelkabir Abqar (Mario Martin, min.46), Domingos Duarte (Sebastian Boselli, min.68), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Kiko (Allan Nyom, min.77), Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez (Diego Rico, min.85).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Valentin Gomez, Junior Firpo (Diego Llorente, min.68); Alvaro Fidalgo (Pablo Fornals, min.61), Sergi Altimira, Nelson Deossa (Rodrigo Riquelme, min.61); Ezequiel Avila, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.75), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.61).



--GOLES.

1-0, min.28: Kiko.

2-0, min.45(+1): Martin Satriano (Abdelkabir Abqar) .

Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 74 .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Abraham Perez y Fabian Blanco, en el VAR: Ivan Caparros y Ricardo De Burgos. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.34), Kiko (min.36), Domingos Duarte (min.58), por parte del GETAFE. Amonestó a Abdessamad Ezzalzouli (min.44), Antony (min.90+2), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (8,757 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Real Betis Goles 2 0 Remates Fuera 3 8 Remates 9 14 Pases Totales 225 551 Corners 3 8 Faltas 19 8 Posesión 29% 71% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 85 120 Ataques Peligrosos 32 46 Centros 9 18 Saques de Banda 18 10 Saques de Portería 12 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 22 Paradas 5 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 9 Permanencia Getafe 35 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 23/02/2025 LaLiga Getafe 1-2 Betis 18/09/2024 LaLiga Betis 2-1 Getafe 04/02/2024 LaLiga Betis 1-1 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/03/2026 16:15 LaLiga Atlético Getafe 21/03/2026 16:15 LaLiga Espanyol Getafe 05/04/2026 19:00 LaLiga Getafe Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Betis.

