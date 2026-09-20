Getafe 1 - 0 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Getafe ha ganado este domingo por 1-0 al Málaga en el Coliseum, en un partido donde los locales aprovecharon una de las pocas oportunidades claras para llevarse los tres puntos. El encuentro fue muy disputado, con el Málaga dominando la posesión del balón con un 55%, pero sin lograr concretar sus ocasiones. El único gol del partido llegó en el minuto 85, cuando Iván Azón, asistido por Martín Satriano, logró batir al portero visitante Alfonso Herrero. A pesar de los intentos del Málaga, que tuvo más remates totales (13) que el Getafe (17), no consiguieron perforar la portería de David Soria. El Getafe, con esta victoria, asciende a la novena posición en la tabla, mientras que el Málaga sigue en el último puesto, complicando su situación en la liga.
El partido estuvo marcado por la revisión del VAR en el tiempo añadido de la primera mitad, donde se evaluó un posible gol para el Málaga, pero finalmente no se tomó ninguna medida adicional. En cuanto a las actuaciones individuales, Iván Azón fue determinante en el ataque del Getafe, siendo el autor del gol decisivo. Por su parte, el Málaga, a pesar de sus esfuerzos, no logró materializar sus oportunidades, dejando escapar una valiosa oportunidad de sumar puntos. Con esta derrota, el Málaga sigue en una posición comprometida, mientras que el Getafe se mantiene en la mitad de la tabla, aún con opciones de mejorar su posición en las próximas jornadas.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: GETAFE 1 - MÁLAGA 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene (Orel Mangala, min.65), Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Ivan Azon (Saba Sazonov, min.89), Ramon Terrats, Nemanja Gudelj, Francho Serrano, Martin Satriano (Davinchi, min.90+4), Enes Unal.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal (Juan Cruz, min.89), Jose Salinas; Rafa Rodriguez (Ramon Enriquez, min.74), David Larrubia, Carlos Dotor, Dani Lorenzo (Pablo Martinez, min.67), Joaquin Munoz (Chupe, min.67), Eneko Jauregi (Adrian Nino, min.46).
-GOLES
1-0, min.85: Ivan Azon (Martin Satriano) .
-ÁRBITRO
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Johan Mojica (min.21), Nemanja Gudelj (min.55), Francho Serrano (min.59), Ramon Terrats (min.68), por parte de GETAFE. Amonestó a Eneko Jauregi (min.39), David Larrubia (min.45+5), por parte de MÁLAGA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Málaga.
Min.45(+3) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Coliseum (7,910 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Getafe
| Málaga
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 17
| 13
|Pases Totales
| 327
| 415
|Corners
| 5
| 9
|Faltas
| 14
| 16
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 96
| 95
|Ataques Peligrosos
| 57
| 35
|Centros
| 25
| 13
|Saques de Banda
| 18
| 19
|Saques de Portería
| 5
| 6
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 5
| 7
|Contra Golpes
| 2
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|9
| Permanencia
| Getafe
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 7
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|Fecha
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|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
Últimos Resultados de Getafe
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| Competición
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|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
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