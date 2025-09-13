Getafe 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Coliseum, el Getafe se impuso por 2-0 al Oviedo en un partido donde los locales demostraron mayor iniciativa y efectividad, especialmente en los minutos finales de la primera parte. Con goles de Mario Martin y Borja Mayoral, ambos asistidos por Luis Milla en el tiempo añadido del primer tiempo, el Getafe capitalizó su dominio en el juego. A pesar de una posesión del balón ligeramente superior por parte del Oviedo (52%), el Getafe fue más incisivo, generando un total de 10 remates frente a los 4 del Oviedo. La expulsión de Federico Vinas por parte del Oviedo en el minuto 80 no hizo más que complicar la situación para los visitantes, quienes no lograron revertir el marcador. El encuentro estuvo marcado por momentos de tensión, reflejados en las 7 tarjetas amarillas y una roja que el árbitro José Luis Guzmán mostró a lo largo del partido. La actuación del VAR no alteró ninguna decisión arbitral inicial. Con este resultado, el Getafe suma tres puntos importantes que lo sitúan en la tercera posición de la tabla con 9 puntos, mientras que el Oviedo se queda con 3 puntos en la decimoquinta posición, evidenciando la diferencia de efectividad y estrategia entre ambos equipos en este encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 2 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko (Juan Iglesias, min.67), Djene (Davinchi, min.46), Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar (Ismael Bekhoucha, min.73), Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin (Yvan Neyou Noupa, min.85), Mauro Arambarri; Adrian Liso (Coba da Costa, min.90+3), Borja Mayoral (Abu Kamara, min.68).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.16), David Costas (David Carmo, min.78), Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.65); Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina (Santiago Colombatto, min.58), Josip Brekalo (Santi Cazorla, min.58); Luka Ilic, Alex Fores (Federico Vinas, min.58).



--GOLES.

1-0, min.45(+4): Mario Martin (Luis Milla) .

2-0, min.45(+9): Borja Mayoral (Luis Milla) .

Amarilla al banquillo, a Veljko Paunovic del Oviedo en el minuto 71 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Daniel Trujillo y Mario Melero. Amonestó a Ismael Bekhoucha (min.90), Yvan Neyou Noupa (min.90+5), por parte del GETAFE. Amonestó a Dani Calvo (min.52), Lucas Ahijado (min.60), Federico Vinas (min.79), Leander Dendoncker (min.80), Luka Ilic (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Federico Vinas (min.80), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (8,657 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Oviedo Goles 2 0 Remates Fuera 5 2 Remates 10 4 Pases Totales 162 166 Corners 4 3 Faltas 11 19 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 58 43 Ataques Peligrosos 11 17 Centros 12 6 Saques de Banda 18 22 Saques de Portería 3 5 Tratamientos 8 2 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 20 12 Paradas 1 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 3 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 15 Permanencia Oviedo 3 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Oviedo









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Oviedo 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Oviedo 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo 21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Getafe 24/09/2025 19:00 LaLiga Getafe Alavés 27/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Levante









-Próximos partidos del Oviedo.

