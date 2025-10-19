Getafe 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Getafe 0 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 19 octubre 2025 22:59

Madrid, 19 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe ha perdido este domingo 10/19/2025 9:00:00 PM por 0-1 al Real Madrid en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los azulones no pudieron aprovechar la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso. En el Coliseum, los goles fueron marcados por Kylian Mbappe en el minuto 80, con asistencia de Arda Guler. Además, hubo expulsiones de Allan Nyom en el minuto 77 y Alex Sancris en el minuto 84 por parte del Getafe.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE 0 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko (Allan Nyom, min.76), Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin (Abu Kamara, min.87), Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Adrian Liso (Coba da Costa, min.90).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba (Raul Asencio, min.46), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.65), Franco Mastantuono (Vinicius Junior, min.55), Jude Bellingham (Gonzalo Garcia, min.86), Rodrygo (Brahim Diaz, min.86), Kylian Mbappe.

--GOLES.
0-1, min.80: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 78 .


--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Antonio Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Domingos Duarte (min.48), Kiko (min.63), Alex Sancris (min.74), y, además expulso por doble amarilla a Alex Sancris (min.84), y, además expulsó con tarjeta roja Allan Nyom (min.77), por parte del GETAFE. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.90+5), por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Coliseum (10,090 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Getafe Real Madrid
Goles 0 1
Remates Fuera 5 9
Remates 7 22
Pases Totales 102 338
Corners 1 4
Faltas 27 11
Posesión 24% 76%
Tiros Bloqueados 1 3
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 2 0
Asistencias 0 1
Ataques 37 70
Ataques Peligrosos 11 25
Centros 8 13
Saques de Banda 13 23
Saques de Portería 10 7
Tratamientos 1 3
Sustituciones 3 5
Tiros de Falta 14 29
Paradas 9 1
Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
12 Permanencia Getafe 11 9
18 Descenso Real Sociedad 6 9
19 Descenso Real Oviedo 6 9
20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe
01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid
02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe
31/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Girona
09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/10/2025 21:00 Champions Real Madrid Juventus
26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona
01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia


