Getafe 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha perdido este domingo 10/19/2025 9:00:00 PM por 0-1 al Real Madrid en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los azulones no pudieron aprovechar la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso. En el Coliseum, los goles fueron marcados por Kylian Mbappe en el minuto 80, con asistencia de Arda Guler. Además, hubo expulsiones de Allan Nyom en el minuto 77 y Alex Sancris en el minuto 84 por parte del Getafe.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko (Allan Nyom, min.76), Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin (Abu Kamara, min.87), Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Adrian Liso (Coba da Costa, min.90).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba (Raul Asencio, min.46), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.65), Franco Mastantuono (Vinicius Junior, min.55), Jude Bellingham (Gonzalo Garcia, min.86), Rodrygo (Brahim Diaz, min.86), Kylian Mbappe.
--GOLES.
0-1, min.80: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 78 .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Antonio Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Domingos Duarte (min.48), Kiko (min.63), Alex Sancris (min.74), y, además expulso por doble amarilla a Alex Sancris (min.84), y, además expulsó con tarjeta roja Allan Nyom (min.77), por parte del GETAFE. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.90+5), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (10,090 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 9
|Remates
| 7
| 22
|Pases Totales
| 102
| 338
|Corners
| 1
| 4
|Faltas
| 27
| 11
|Posesión
| 24%
| 76%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 2
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 37
| 70
|Ataques Peligrosos
| 11
| 25
|Centros
| 8
| 13
|Saques de Banda
| 13
| 23
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 29
|Paradas
| 9
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|12
| Permanencia
| Getafe
| 11
| 9
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|23/04/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Getafe
|01/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Real Madrid
|02/09/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Getafe
|31/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Girona
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Juventus
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia