Getafe 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Getafe ha perdido este domingo 10/19/2025 9:00:00 PM por 0-1 al Real Madrid en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los azulones no pudieron aprovechar la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso. En el Coliseum, los goles fueron marcados por Kylian Mbappe en el minuto 80, con asistencia de Arda Guler. Además, hubo expulsiones de Allan Nyom en el minuto 77 y Alex Sancris en el minuto 84 por parte del Getafe.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko (Allan Nyom, min.76), Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin (Abu Kamara, min.87), Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Adrian Liso (Coba da Costa, min.90).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba (Raul Asencio, min.46), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.65), Franco Mastantuono (Vinicius Junior, min.55), Jude Bellingham (Gonzalo Garcia, min.86), Rodrygo (Brahim Diaz, min.86), Kylian Mbappe.



--GOLES.

0-1, min.80: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 78 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Antonio Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Domingos Duarte (min.48), Kiko (min.63), Alex Sancris (min.74), y, además expulso por doble amarilla a Alex Sancris (min.84), y, además expulsó con tarjeta roja Allan Nyom (min.77), por parte del GETAFE. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.90+5), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (10,090 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Real Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 5 9 Remates 7 22 Pases Totales 102 338 Corners 1 4 Faltas 27 11 Posesión 24% 76% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 1 Ataques 37 70 Ataques Peligrosos 11 25 Centros 8 13 Saques de Banda 13 23 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 1 3 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 14 29 Paradas 9 1 Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 12 Permanencia Getafe 11 9 18 Descenso Real Sociedad 6 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe 01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid 02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe 31/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Girona 09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe









-Próximos partidos del Real Madrid.

