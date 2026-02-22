Getafe 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Coliseum, el Sevilla logró una victoria ajustada por 0-1 ante el Getafe, marcador que no se movió hasta el minuto 64 cuando Djibril Sow, asistido por Akor Adams, encontró la red para el único gol del partido. La posesión dominante del Sevilla, con un 69% frente al 31% del Getafe, y una mayor cantidad de remates, reflejó su control sobre el juego, aunque el Getafe intentó responder con ataques que no se materializaron en el marcador. La expulsión de Djene en el minuto 26 por parte del Getafe marcó un punto de inflexión, limitando sus opciones y facilitando al Sevilla mantener su ventaja.
El árbitro Mateo Busquets tuvo una actuación destacada, sancionando con tarjetas amarillas a ambos equipos y expulsando a Djene del Getafe, lo que impactó el desarrollo del encuentro. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales. Con este resultado, el Sevilla mejora su posición en la clasificación, sumando puntos vitales en su lucha por asegurar un lugar en competiciones europeas, mientras que el Getafe se ve presionado cerca de la zona de descenso, destacando la importancia de cada partido restante en la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar (Diego Rico, min.67), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias (Adrian Liso, min.67); Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri (Mario Martin, min.76); Luis Vazquez (Veljko Birmancevic, min.76), Martin Satriano.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou (Jose Angel Carmona, min.55), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo (Adnan Januzaj, min.46); Batista Mendy (Chidera Ejuke, min.46), Lucien Agoume, Djibril Sow; Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.80), Akor Adams (Gerard Fernandez, min.89).
--GOLES.
0-1, min.64: Djibril Sow (Akor Adams) .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Pablo Gonzalez. Amonestó a Juan Iglesias (min.26), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.26), por parte del GETAFE. Amonestó a Tanguy Nianzou (min.53), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Sevilla
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 6
| 7
|Pases Totales
| 223
| 535
|Corners
| 2
| 2
|Faltas
| 4
| 18
|Posesión
| 31%
| 69%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 60
| 105
|Ataques Peligrosos
| 22
| 30
|Centros
| 13
| 8
|Saques de Banda
| 23
| 17
|Saques de Portería
| 7
| 6
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 7
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 25
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 29
| 25
|12
| Permanencia
| Getafe
| 29
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|01/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Sevilla
|14/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Getafe
|30/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Getafe
|07/03/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Betis
|14/03/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Getafe
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Sevilla
|08/03/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Rayo
|15/03/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Sevilla