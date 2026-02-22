Getafe 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de febrero de 2026.

En el enfrentamiento en el Coliseum, el Sevilla logró una victoria ajustada por 0-1 ante el Getafe, marcador que no se movió hasta el minuto 64 cuando Djibril Sow, asistido por Akor Adams, encontró la red para el único gol del partido. La posesión dominante del Sevilla, con un 69% frente al 31% del Getafe, y una mayor cantidad de remates, reflejó su control sobre el juego, aunque el Getafe intentó responder con ataques que no se materializaron en el marcador. La expulsión de Djene en el minuto 26 por parte del Getafe marcó un punto de inflexión, limitando sus opciones y facilitando al Sevilla mantener su ventaja. El árbitro Mateo Busquets tuvo una actuación destacada, sancionando con tarjetas amarillas a ambos equipos y expulsando a Djene del Getafe, lo que impactó el desarrollo del encuentro. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales. Con este resultado, el Sevilla mejora su posición en la clasificación, sumando puntos vitales en su lucha por asegurar un lugar en competiciones europeas, mientras que el Getafe se ve presionado cerca de la zona de descenso, destacando la importancia de cada partido restante en la temporada.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar (Diego Rico, min.67), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias (Adrian Liso, min.67); Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri (Mario Martin, min.76); Luis Vazquez (Veljko Birmancevic, min.76), Martin Satriano.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou (Jose Angel Carmona, min.55), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo (Adnan Januzaj, min.46); Batista Mendy (Chidera Ejuke, min.46), Lucien Agoume, Djibril Sow; Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.80), Akor Adams (Gerard Fernandez, min.89).



--GOLES.

0-1, min.64: Djibril Sow (Akor Adams) .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Pablo Gonzalez. Amonestó a Juan Iglesias (min.26), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.26), por parte del GETAFE. Amonestó a Tanguy Nianzou (min.53), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Sevilla Goles 0 1 Remates Fuera 1 5 Remates 6 7 Pases Totales 223 535 Corners 2 2 Faltas 4 18 Posesión 31% 69% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 60 105 Ataques Peligrosos 22 30 Centros 13 8 Saques de Banda 23 17 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 2 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 22 7 Paradas 0 3 Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 25 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Espanyol 35 25 11 Permanencia Sevilla 29 25 12 Permanencia Getafe 29 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla 14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe 30/03/2024 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Getafe 07/03/2026 14:00 LaLiga Getafe Betis 14/03/2026 16:15 LaLiga Atlético Getafe









-Próximos partidos del Sevilla.

