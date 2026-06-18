Ghana 1 - 0 Panamá | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Ghana 1 - 0 Panamá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Ghana ha ganado este jueves por 1-0 a Panamá en el partido inaugural del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el BMO Field. A pesar de que Panamá dominó la posesión del balón con un 62% y tuvo más remates a puerta, fue Ghana quien logró romper el empate en el tiempo de descuento. Caleb Yirenkyi fue el autor del único gol del encuentro en el minuto 90+5, tras recibir una asistencia de Brandon Thomas-Asante. El equipo africano mostró una defensa sólida y aprovechó una de sus pocas oportunidades claras para llevarse la victoria. A pesar de la presión panameña, que incluyó 11 remates, no pudieron superar la defensa ghanesa ni al portero Lawrence Ati-Zigi, quien fue sustituido en el descanso por Benjamin Asare.

El partido se mantuvo igualado en cuanto a faltas y tarjetas amarillas, con Ghana recibiendo una amonestación y Panamá dos. Ghana, a pesar de tener menos posesión y remates, se mostró efectivo en los momentos cruciales, mientras que Panamá no logró materializar sus oportunidades. La actuación destacada de Caleb Yirenkyi, quien no solo anotó el gol decisivo sino que también fue amonestado en el minuto 16, fue clave para el triunfo ghanés. Ambos equipos realizaron múltiples cambios en la segunda mitad, pero fue la estrategia de Ghana la que finalmente dio sus frutos en este apretado encuentro del Mundial.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GHANA 1 - PANAMÁ 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GHANA: Lawrence Ati-Zigi (Benjamin Asare, min.46); Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Ernest Nuamah (Abdul Fatawu, min.58), Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu (Kwasi Sibo, min.78), Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana (Brandon Thomas-Asante, min.58), Jordan Ayew (Prince Adu, min.87).



PANAMÁ: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, Jose Cordoba, Andres Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Barcenas, Cesar Blackman (Anibal Godoy, min.90); Christian Martinez (Azarias Londono, min.63), Cecilio Waterman (Jose Fajardo, min.63), Jose Luis Rodriguez (Ismael Diaz, min.74).



--GOLES.

1-0, min.90(+5): Caleb Yirenkyi (Brandon Thomas-Asante) .





--ÁRBITRO.

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Bram Van Driessche y Marco Di Bello. Amonestó a Caleb Yirenkyi (min.16), por parte de GHANA. Amonestó a Cesar Blackman (min.72), Carlos Harvey (min.90+9), por parte de PANAMÁ.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BMO Field



-Estadísticas del partido.

Estadística Ghana Panamá Goles 1 0 Remates Fuera 4 5 Remates 8 11 Pases Totales 350 576 Corners 2 2 Faltas 9 9 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 93 101 Ataques Peligrosos 35 60 Centros 11 20 Saques de Banda 20 23 Saques de Portería 11 9 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 10 13 Paradas 4 2 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 3 1 2 Clasificado Ghana 3 1 3 Tercero ¿? Panamá 0 1 4 Eliminado Croacia 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Últimos Resultados de Ghana.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Últimos Resultados de Panamá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Próximos partidos de Ghana.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/06/2026 22:00 World Cup Grp. L England Ghana 27/06/2026 23:00 World Cup Grp. L Croatia Ghana









-Próximos partidos de Panamá.

