Girona 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona consiguió una victoria por la mínima ante Osasuna, con un marcador final de 1-0, donde Vladyslav Vanat, asistido por Alex Moreno, marcó el único gol del encuentro en el minuto 44. A pesar de la posesión dominante de Osasuna con un 54% frente al 46% del Girona, fueron los locales quienes supieron capitalizar sus oportunidades, destacando en el ataque y manteniendo la iniciativa durante gran parte del partido. La actuación del VAR fue crucial en el minuto 64, revisando un posible gol para Girona, aunque tras la revisión, la decisión inicial no fue modificada, manteniendo el resultado sin cambios adicionales. El partido estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo la expulsión con tarjeta roja de Lass Kourouma del Girona en el minuto 90+5, lo que no alteró el resultado final. Osasuna intentó sin éxito igualar el marcador, a pesar de tener un mayor número de remates y ataques peligrosos. Este resultado deja a Girona con 21 puntos, igualando en puntos con Real Sociedad y Getafe pero con una diferencia de goles que lo sitúa en la 12ª posición, mientras que Osasuna queda en la 14ª posición con 19 puntos, reflejando la intensa lucha por la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 1 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Lass Kourouma, min.80), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Arnau Martinez, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Joel Roca, min.79), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.79), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.88).



OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan (Abel Bretones, min.75), Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz (Enrique Barja, min.85), Aimar Oroz, Ruben Garcia (Raul Garcia, min.75), Jon Moncayola (Moi Gomez, min.68), Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.44: Vladyslav Vanat (Alex Moreno) .

Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 90 +7.





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Vladyslav Vanat (min.85), Joel Roca (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Lass Kourouma (min.90+5), por parte del GIRONA. Amonestó a Jon Moncayola (min.46), Javi Galan (min.70), Aimar Oroz (min.90+6), Sergio Herrera (min.90+7), Enrique Barja (min.90+8), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.



Min.64: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (12,059 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 3 11 Remates 8 12 Pases Totales 440 499 Corners 2 1 Faltas 13 13 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 2 6 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 0 Ataques 79 111 Ataques Peligrosos 38 57 Centros 9 23 Saques de Banda 13 19 Saques de Portería 12 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 15 16 Paradas 0 3 Contra Golpes 8 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 12 Permanencia Girona 21 19 14 Permanencia Osasuna 19 19 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna 09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna 04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Girona 26/01/2026 21:00 LaLiga Girona Getafe 01/02/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Girona









-Próximos partidos del Osasuna.

