Girona 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona consiguió una victoria por la mínima ante Osasuna, con un marcador final de 1-0, donde Vladyslav Vanat, asistido por Alex Moreno, marcó el único gol del encuentro en el minuto 44. A pesar de la posesión dominante de Osasuna con un 54% frente al 46% del Girona, fueron los locales quienes supieron capitalizar sus oportunidades, destacando en el ataque y manteniendo la iniciativa durante gran parte del partido. La actuación del VAR fue crucial en el minuto 64, revisando un posible gol para Girona, aunque tras la revisión, la decisión inicial no fue modificada, manteniendo el resultado sin cambios adicionales.
El partido estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo la expulsión con tarjeta roja de Lass Kourouma del Girona en el minuto 90+5, lo que no alteró el resultado final. Osasuna intentó sin éxito igualar el marcador, a pesar de tener un mayor número de remates y ataques peligrosos. Este resultado deja a Girona con 21 puntos, igualando en puntos con Real Sociedad y Getafe pero con una diferencia de goles que lo sitúa en la 12ª posición, mientras que Osasuna queda en la 14ª posición con 19 puntos, reflejando la intensa lucha por la permanencia en la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Lass Kourouma, min.80), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Arnau Martinez, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Joel Roca, min.79), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.79), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.88).
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan (Abel Bretones, min.75), Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz (Enrique Barja, min.85), Aimar Oroz, Ruben Garcia (Raul Garcia, min.75), Jon Moncayola (Moi Gomez, min.68), Ante Budimir.
--GOLES.
1-0, min.44: Vladyslav Vanat (Alex Moreno) .
Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 90 +7.
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Vladyslav Vanat (min.85), Joel Roca (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Lass Kourouma (min.90+5), por parte del GIRONA. Amonestó a Jon Moncayola (min.46), Javi Galan (min.70), Aimar Oroz (min.90+6), Sergio Herrera (min.90+7), Enrique Barja (min.90+8), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.
Min.64: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (12,059 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 11
|Remates
| 8
| 12
|Pases Totales
| 440
| 499
|Corners
| 2
| 1
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 6
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 79
| 111
|Ataques Peligrosos
| 38
| 57
|Centros
| 9
| 23
|Saques de Banda
| 13
| 19
|Saques de Portería
| 12
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 15
| 16
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 8
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|12
| Permanencia
| Girona
| 21
| 19
|14
| Permanencia
| Osasuna
| 19
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|13/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Girona
|29/08/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-0
| Osasuna
|09/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Osasuna
|04/11/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Girona
|26/01/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Getafe
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Girona
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/01/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Oviedo
|24/01/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Osasuna
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Villarreal