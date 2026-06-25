Grigor Dimitrov 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mallorca Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a las semifinales del torneo de Mallorca Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 6-3 en 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Davidovich Fokina logró romper el servicio de Dimitrov en tres ocasiones, mientras que Dimitrov solo consiguió un break. El set concluyó con un marcador de 6-3 a favor del español. En el segundo set, Davidovich Fokina mantuvo su servicio en todos sus juegos y logró un break decisivo para cerrar el set 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Davidovich Fokina tuvo un 1st Serve Percentage de 62% y ganó el 74% de sus puntos con el servicio. Dimitrov, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage de 63% y ganó el 52% de sus puntos con el servicio. Davidovich Fokina logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas, mientras que Dimitrov hizo 6 aces y cometió 7 dobles faltas.



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