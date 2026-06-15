Himeno Sakatsume 0 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Nottingham Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Jessica Bouzas Maneiro (tenista española) ha avanzado a los octavos de final del torneo Nottingham Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en hierba, tras ganar a la japonesa Himeno Sakatsume por 7-5, 6-2 en 1 hora y 28 minutos.
En el primer set, hubo un total de seis quiebres de servicio. Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Himeno Sakatsume en el primer, quinto y undécimo juego, mientras que Sakatsume rompió el servicio de Bouzas Maneiro en el segundo, sexto y décimo juego. El set finalizó 7-5 a favor de Bouzas Maneiro.
En el segundo set, Bouzas Maneiro mantuvo un sólido rendimiento en su servicio, sin conceder ningún quiebre. Rompió el servicio de Sakatsume en el primer y séptimo juego, llevándose el set 6-2.
Estadísticas de saque de Jessica Bouzas Maneiro:
- 1st Serve Percentage: 70%
- Aces: 3
- Double Faults: 0
- 1st Serve Points Won: 23/33 (70%)
- 2nd Serve Points Won: 10/14 (71%)
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
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