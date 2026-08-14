Iga Swiatek 2 - 0 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek se ha proclamado campeona del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto (Canadá), tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 6-2, 6-3 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Elena Rybakina en cuatro ocasiones, mientras que Rybakina consiguió dos quiebres. Swiatek mantuvo su servicio en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron quiebres en los primeros cuatro juegos. Swiatek logró romper el servicio de Rybakina tres veces más, mientras que Rybakina consiguió dos quiebres. Swiatek mantuvo su servicio en dos ocasiones, cerrando el set y el partido con un 6-3. En términos de estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 80% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos jugados con su primer saque y el 56% con su segundo saque. Además, Swiatek logró 4 puntos de quiebre ganados a lo largo del partido.



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