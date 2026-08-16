Iga Swiatek 2 - 0 Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la colombiana Emiliana Arango con un resultado de 6-3, 6-0 en un tiempo de duración del partido que no se especifica. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Emiliana Arango en tres ocasiones, mientras que Arango rompió el servicio de Swiatek una vez. Swiatek ganó el set por 6-3. En el segundo set, Swiatek dominó completamente, rompiendo el servicio de Arango en tres ocasiones y ganando todos sus juegos de servicio, llevándose el set por 6-0. Swiatek tuvo un porcentaje de primer servicio del 72% y ganó el 66% de los puntos totales jugados.



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