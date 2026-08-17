Iga Swiatek 2 - 1 Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la griega Maria Sakkari por 4-6, 6-1, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 58 minutos. En el primer set, Maria Sakkari logró romper el servicio de Iga Swiatek en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. Swiatek respondió en el segundo set, rompiendo el servicio de Sakkari en dos ocasiones para llevarse el set 6-1. En el tercer set, Swiatek continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Sakkari tres veces para cerrar el set 6-1. En términos de estadísticas de saque, Swiatek tuvo un porcentaje de primer servicio del 72% y ganó el 67% de sus puntos de servicio, mientras que Sakkari tuvo un 63% de primer servicio y ganó el 57% de sus puntos de servicio. Swiatek también salvó 7 de 10 puntos de quiebre, mientras que Sakkari solo pudo salvar 2 de 5.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



