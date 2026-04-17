Iga Swiatek 1 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a las semifinales del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Iga Swiatek por 3-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 36 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Mirra Andreeva en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-3. Swiatek tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio en este set. El segundo set fue más disputado, con ambas jugadoras intercambiando 'breaks'. Andreeva consiguió romper el servicio de Swiatek tres veces, llevándose el set por 6-4. En el tercer set, Andreeva consolidó su ventaja al romper el servicio de Swiatek en tres ocasiones, asegurando su victoria con un 6-3. Durante el partido, Mirra Andreeva logró un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 53% de los puntos jugados con su servicio.



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