Inglaterra 4 - 2 Croacia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 4 - 2 Croacia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Inglaterra se impuso este miércoles por 4-2 a Croacia en un emocionante partido del Grupo L del Mundial. El encuentro, disputado en el AT&T Stadium, comenzó con un penalti a favor de Inglaterra que Harry Kane falló inicialmente, pero tras la intervención del VAR, se le permitió repetirlo, anotando el primer gol en el minuto 12. Croacia igualó en el 36' con un tanto de Martin Baturina. Kane volvió a adelantar a los ingleses en el 42', pero Petar Musa empató para los croatas en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, Jude Bellingham puso a Inglaterra por delante en el 47', y Marcus Rashford selló la victoria con un gol en el 85'.
Inglaterra dominó el partido con mayor posesión y más remates, destacando la actuación de Harry Kane, quien fue clave en el ataque. A pesar de los esfuerzos de Croacia, especialmente en la primera mitad, los ingleses mostraron su superioridad en el campo. La intervención del VAR fue crucial en el primer gol, permitiendo a Kane anotar tras un penalti repetido. Con esta victoria, Inglaterra toma la delantera en el grupo, mientras que Croacia tendrá que mejorar en los próximos encuentros para avanzar a la siguiente fase.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: INGLATERRA 4 - CROACIA 2 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guehi, min.87), Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, min.72), Noni Madueke (Bukayo Saka, min.72), Jude Bellingham (Djed Spence, min.79), Anthony Gordon (Marcus Rashford, min.72), Harry Kane.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, min.66), Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic, min.58), Mario Pasalic (Andrej Kramaric, min.78), Ivan Perisic, Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic, min.78), Petar Musa (Igor Matanovic, min.66).
--GOLES.
1-0, min.12: Harry Kane, de penalti.
1-1, min.36: Martin Baturina (Petar Sucic) .
2-1, min.42: Harry Kane (Declan Rice) .
2-2, min.45(+5): Petar Musa (Ivan Perisic) .
3-2, min.47: Jude Bellingham.
4-2, min.85: Marcus Rashford (Bukayo Saka) .
--ÁRBITRO.
Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. por parte de INGLATERRA. por parte de CROACIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.10: Harry Kane (Inglaterra) no estuvo acertado desde el punto de penalti.
Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Inglaterra.
Min.11: VAR - ¡RECUPERACIÓN DE PENALTI! - Después de consultar con el VAR, se ha establecido una infracción de las reglas y se repetirá el penalti para Inglaterra.
--ESTADIO.
AT&T Stadium (70,389 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Inglaterra
| Croacia
|Goles
| 4
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 22
| 10
|Pases Totales
| 482
| 434
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 10
| 12
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 2
|Ataques
| 85
| 81
|Ataques Peligrosos
| 40
| 37
|Centros
| 12
| 15
|Saques de Banda
| 15
| 18
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 10
|Paradas
| 3
| 7
|Contra Golpes
| 4
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Inglaterra
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Ghana
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Panamá
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Croacia
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de Croacia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/06/2026 22:00
| World Cup Grp. L
| England
| Ghana
|27/06/2026 23:00
| World Cup Grp. L
| Panama
| England
-Próximos partidos de Croacia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/06/2026 01:00
| World Cup Grp. L
| Panama
| Croatia
|27/06/2026 23:00
| World Cup Grp. L
| Croatia
| Ghana