Inglaterra 2 - 1 RD Congo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 2 - 1 RD Congo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.

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Inglaterra ha ganado este miércoles por 2-1 a RD Congo en el Atlanta Stadium, en un partido correspondiente a la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA. El encuentro comenzó con un gol temprano de Brian Cipenga en el minuto 7, que adelantó a los congoleños. Sin embargo, los ingleses, con mayor posesión y más remates, tomaron la iniciativa en el segundo tiempo. Harry Kane se convirtió en el protagonista del partido al marcar dos goles en los minutos 75 y 86, ambos asistidos por Anthony Gordon, sellando así la victoria para los británicos. A pesar de una revisión del VAR en el minuto 44 por un posible penalti para Inglaterra, la decisión inicial de no concederlo se mantuvo. Jude Bellingham fue amonestado por los locales, mientras que Noah Sadiki recibió tarjeta amarilla por parte de los visitantes.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: INGLATERRA 2 - RD CONGO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence (Eberechi Eze, min.70), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, min.90+1), Noni Madueke (Bukayo Saka, min.60), Jude Bellingham, Marcus Rashford (Anthony Gordon, min.60), Harry Kane.



RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu, min.89); Ngal Ayel Mukau (Edo Kayembe, min.76), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, min.89), Noah Sadiki; Nathanael Mbuku (Meschack Elia, min.64), Yoane Wissa, Brian Cipenga (Theo Bongonda, min.76).



--GOLES.

0-1, min.7: Brian Cipenga (Chancel Mbemba) .

1-1, min.75: Harry Kane (Anthony Gordon) .

2-1, min.86: Harry Kane (Anthony Gordon) .





--ÁRBITRO.

Adham Makhadmeh, asistido en las bandas por Mohammad Al Kalaf y Ahmad Al Roalle, en el VAR: Khamis Al-Marri y Mohammed Khadim. Amonestó a Jude Bellingham (min.19), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Noah Sadiki (min.27), por parte de RD CONGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Inglaterra.



Min.44: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Inglaterra!





--ESTADIO.

Atlanta Stadium (68,239 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Inglaterra RD Congo Goles 2 1 Remates Fuera 6 3 Remates 16 7 Pases Totales 521 391 Corners 5 3 Faltas 10 12 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 123 78 Ataques Peligrosos 92 29 Centros 38 13 Saques de Banda 15 24 Saques de Portería 5 16 Tratamientos 0 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 16 10 Paradas 1 4 Contra Golpes 3 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo









-Últimos Resultados de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Últimos Resultados de RD Congo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 28/06/2026 World Cup Grp. K DR Congo 3-1 Uzbekistan 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Próximos partidos de Inglaterra.

