Inglaterra 2 - 1 RD Congo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 2 - 1 RD Congo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Inglaterra ha ganado este miércoles por 2-1 a RD Congo en el Atlanta Stadium, en un partido correspondiente a la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA. El encuentro comenzó con un gol temprano de Brian Cipenga en el minuto 7, que adelantó a los congoleños. Sin embargo, los ingleses, con mayor posesión y más remates, tomaron la iniciativa en el segundo tiempo. Harry Kane se convirtió en el protagonista del partido al marcar dos goles en los minutos 75 y 86, ambos asistidos por Anthony Gordon, sellando así la victoria para los británicos. A pesar de una revisión del VAR en el minuto 44 por un posible penalti para Inglaterra, la decisión inicial de no concederlo se mantuvo. Jude Bellingham fue amonestado por los locales, mientras que Noah Sadiki recibió tarjeta amarilla por parte de los visitantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: INGLATERRA 2 - RD CONGO 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence (Eberechi Eze, min.70), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, min.90+1), Noni Madueke (Bukayo Saka, min.60), Jude Bellingham, Marcus Rashford (Anthony Gordon, min.60), Harry Kane.
RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu, min.89); Ngal Ayel Mukau (Edo Kayembe, min.76), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, min.89), Noah Sadiki; Nathanael Mbuku (Meschack Elia, min.64), Yoane Wissa, Brian Cipenga (Theo Bongonda, min.76).
--GOLES.
0-1, min.7: Brian Cipenga (Chancel Mbemba) .
1-1, min.75: Harry Kane (Anthony Gordon) .
2-1, min.86: Harry Kane (Anthony Gordon) .
--ÁRBITRO.
Adham Makhadmeh, asistido en las bandas por Mohammad Al Kalaf y Ahmad Al Roalle, en el VAR: Khamis Al-Marri y Mohammed Khadim. Amonestó a Jude Bellingham (min.19), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Noah Sadiki (min.27), por parte de RD CONGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Inglaterra.
Min.44: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Inglaterra!
--ESTADIO.
Atlanta Stadium (68,239 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Inglaterra
| RD Congo
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 16
| 7
|Pases Totales
| 521
| 391
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 10
| 12
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 123
| 78
|Ataques Peligrosos
| 92
| 29
|Centros
| 38
| 13
|Saques de Banda
| 15
| 24
|Saques de Portería
| 5
| 16
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 10
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de RD Congo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| DR Congo
| 3-1
| Uzbekistan
|24/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 1-0
| DR Congo
|17/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 1-1
| DR Congo
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/07/2026 02:00
| World Cup Final Stage
| Mexico
| England